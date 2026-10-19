В "Реал" готови с вариант за нов треньор, ако Моуриньо се провали

Президентът на "Реал" Флорентино Перес е посочил евентуален наследник на Жозе Моуриньо като старши треньор, ако резултатите на отбора не се подобрят. Според водещия на esRadio Серджо Валентин, въпросният наставник е Дидие Дешан .

"Съобщавам новината, цитирайки журналиста Хорхе Пикон. Флорентино Перес казал на близките си, че вече е решил кой може да замести Жозе Моуриньо, ако ситуацията не се подобри. Това е Дидие Дешан", написа Валентин в социалните мрежи.

Моуриньо пое "Реал" за втори път това лято. В момента мадридският клуб е на трето място в класирането на испанското първенство, на 6 точки зад лидера Барселона след 9 кръга и 6 дни преди дербито на "Камп ноу".