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https://www.24chasa.bg/sport/article/23757777 www.24chasa.bg

В "Реал" готови с вариант за нов треньор, ако Моуриньо се провали

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Дидие Дешан прости

Президентът на "Реал" Флорентино Перес е посочил евентуален наследник на Жозе Моуриньо като старши треньор, ако резултатите на отбора не се подобрят. Според водещия на esRadio Серджо Валентин, въпросният наставник е Дидие Дешан .

"Съобщавам новината, цитирайки журналиста Хорхе Пикон. Флорентино Перес казал на близките си, че вече е решил кой може да замести Жозе Моуриньо, ако ситуацията не се подобри. Това е Дидие Дешан", написа Валентин в социалните мрежи.

Моуриньо пое "Реал" за втори път това лято. В момента мадридският клуб е на трето място в класирането на испанското първенство, на 6 точки зад лидера Барселона след 9 кръга и 6 дни преди дербито на "Камп ноу".

Дидие Дешан прости

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