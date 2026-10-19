"Лацио" настигна "Интер" в Италия

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"Лацио" разби 3:0 "Ювентус" в Торино в мач от седмия кръг на италианското първенство. Така "орлите" се изравниха с "Интер" на върха в класирането на серия "А" с 19 точки.

Провстгор даде преднина на гостите в 37-ата минута, когато спечели първа топка след центриране на Матия Дзакани и се разписа с глава. Исаксен удвои преднината на "Лацио" в 66-ата минута след пас на Тавареш, а Фисайо Деле-Баширу оформи крайния резултат секунди преди изтичането на редовното време.

"Юве" е без победа в последните си два мача в първенството и заема осмо място с 11 точки.