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https://www.24chasa.bg/sport/article/23757817 www.24chasa.bg

"Хетафе" събира Серхио Рамос и Карвахал

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Дани Карвахал

Президентът на "Хетафе" Анхел Торес обяви, че 40-годишният испански централен защитник Серхио Рамос е включен в краткия списък на отбора с потенциални нови попълнения.

„Брат му - неговият агент, говори с мен. Той е в краткия списък с потенциални попълнения. Може да се присъедини. Това е нещо, което преследваме от известно време", признава Торес в ефира на Radio Nacional.

Старши треньорът Хосе Бордалас обаче смята привличането на крила като приоритет, тъй като отборът вече разполага с шестима опитни централни защитници.

Клубът вече привлече друг бивш капитан на "Реал Мадрид" - Даниел Карвахал.

Последният клуб на Рамос беше "Монтерей", който той напусна през януари 2026 г. 

Дани Карвахал и Серхио Рамос играха за "Реал" заедно в продължение на 8 години и спечелиха 4 купи на Шампионската лига.

Дани Карвахал

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