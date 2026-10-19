Съперникът на ЦСКА в Европа навакса 3 гола за 6 минути, профука и дузпа

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Следващият съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите - датският "Нордселанд", сътвори невероятна драма през уикенда, завършвайки 3:3 при гостуването си на "Лингби" в мач от 11-ия кръг на местното първенство.

Тимът приема ЦСКА в четвъртък от 19,45 ч. на стадион "Райт ту Дрийм Парк" във Фарум.

Домакините от "Лингби" поведоха с 3:0 до 60-ата минута с голове на Саймън Колин, Густав Фрауло и Фредерик Гюткяер.

Само в рамките на 6 минути (между 71-ата и 77-ата минута) играчите на "Нордселанд" изравниха резултата до 3:3 след бързи попадения на Джъстин Янсен, Рунар Норхейм и Мелте Хайде.

В дълбокото продължение на срещата (90+10) съперникът на ЦСКА бе на крачка от пълен обрат, но Никлас Рьойкяер пропусна дузпа.

След това равенство "Нордселанд" заема 4-то място в класирането на датската Суперлига с актив от 19 точки.