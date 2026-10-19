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https://www.24chasa.bg/sport/article/23758194 www.24chasa.bg

В "Севиля" бесни на съдията, спестил червен картон на Арда Гюлер

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Старши треньорът на "Севиля" Луис Гарсия търси обяснение от съдията Матео Бускетс. Снимка: Ройтерс

Старши треньорът на "Севиля" Луис Гарсия остана недоволен от съдийството в Мадрид срещу "Реал" в 9-ия кръг от испанското първенство.

В 22-ата минута, при 0:0, севилци имаха претенции за червен картон за халфа на "Реал" Арда Гюлер.

"Относно съдийството... При 11 на 11, те заслужаваха да спечелят, но мачът можеше да се развие по съвсем различен начин. Бяхме лишени от възможността да играем 11 на 10. Не искам да казвам повече за мача, но ако никой не говори за този инцидент... Невероятно е. На полувремето Пеке повтори: "Той ме удари, наистина ме удари." Може би така или иначе нямаше да спечелим, но в 25-ата минута, при резултат 0:0, трябваше да играем с човек предимство на техния терен. "Защо VAR не извика съдията на монитора? Може би, за да не изостава "Реал" с девет точки от "Барселона" преди Ел Класико. Това е ясна причина за намесата на VAR; напълно е очевидно. Възмутени сме", цитира думите на Гарсия Marca.

Старши треньорът на "Севиля" Луис Гарсия търси обяснение от съдията Матео Бускетс. Снимка: Ройтерс

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