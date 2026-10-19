Българската тенисистка №1 с нов връх в световната ранглиста

Най-добрата ни тенисистка Елизара Янева стигна ново рекордно класиране в световната ранглиста.
19-годишната пловдивчанка вече заема 142-ото място с 517 точки, след като се изкачи с 4 позициии.
През миналата седмица тя игра 1/4-финал на турнира от сериите WТА 125 в Майорка.
Росица Денчева губи две позиции, като вече заема 197-ото място.
Тя е 212-а на двойки - най-напред от българките.
Елена Рибакина (Казахстан) продължава да е №1 в света с 9196 точки пред Арина Сабаленка (Беларус) със 7550 и Мира Андреева (Русия) с 6306.