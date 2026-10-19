Президентът на атлетиката представи приходите и разходите за годината пред клубовете

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Ръководството на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) проведе работна среща в София с представители на близо 80 лекоатлетически клуба от страната, съобщиха от централата.

Президентът Георги Павлов представи подробна информация за приходите през 2026 година и разходването на средствата, като акцентът беше поставен върху прозрачността и ефективното управление на ресурсите.

По време на срещата бяха обсъдени дейността на комисиите по групи дисциплини, проектокалендар за 2027 година, както и организационни въпроси, свързани с провеждането на състезания от страна на клубовете.

Срещата премина в дух на открит диалог и даде възможност на клубовете да поставят въпроси и да обсъдят предложения за подобряване на съвместната работа и развитието на българската лека атлетика.

В рамките на събитието Георги Павлов връчи почетен плакет на бившия състезател и бивш национален рекордьор на скок дължина и настоящ председател и треньор на СКЛА "Локомотив" (Пловдив) Атанас Запрянов Атанасов по повод наскоро отбелязания му 70-годишен юбилей. Павлов връчи плакети и на треньорката Петрана Чамова за нея и за състезателя на троен скок Зинга Фирмино за шестото място на световното първенство до 20 години в Юджийн (САЩ).

Президент на БФЛА пък беше изненадан със специален подарък по повод навършения от него 50-годишен юбилей. Той получи специален фотоалбум, събрал ценни спомени и моменти от неговия живот в леката атлетика.