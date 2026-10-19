Без игра Григор Димитров дръпна с 4 места в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездата ни в тениса Григор Димитров дръпна с 4 места в световната ранглиста без да играе миналата седмица.

35-годишният българин вече е 123-и.

Втората ни ракета на Пьотр Нестеров се изкачи с 19 позиции и вече заема рекордното за кариерата си 279-о място.

В ранглистата на двойки Александър Донски запазва най-високата позиция в кариерата си - №81 в света.

Яник Синер (Италия) продължава да бъде лидер в класацията на сингъл с 10 950 точки, но на 2 ноември ще бъде изместен от германеца от Александър Зверев, който за пръв път ще стане №1 в света.