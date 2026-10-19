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https://www.24chasa.bg/sport/article/23759503 www.24chasa.bg

Теглят пълния жребий за купата на България на 29 октомври

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Трофеят Sesame Купа на България Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Жребият за 1/8-финалната и четвъртфиналната фаза в турнира за купата на България ще бъде изтеглен на 29 октомври, обявиха от Българската професионална футболна лига.

Мястото, началният час и допълнителните подробности относно организацията на събитието ще бъдат съобщени своевременно.

"В рамките на церемонията ще бъдат определени осминафиналните двойки, както и пътят на отборите към полуфиналната фаза на турнира чрез предварителното определяне на четвъртфиналните сблъсъци. Жребият ще бъде пълен (недирижиран), без поставени отбори и ограничения при определянето на съперниците.

Срещите от осминафиналите и четвъртфиналите ще се проведат по системата на директното отстраняване в един двубой. Домакин на всяка среща ще бъде отборът, изтеглен първи в съответната двойка.

Осминафиналните двубои ще се изиграят в периода 11 - 14 декември 2026 година, а четвъртфиналите са предвидени за пролетта на 2027 година", се казва в съобщението.

Трофеят Sesame Купа на България

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