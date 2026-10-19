Спрягат Мило Борисов за следващия бос на "Ботев" (Пд)

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Семейството на Илиян Филипов обяви, че няма да продължи да финансира клуба

Бившият спонсор на "Левски" Мило Борисов може да поеме "Ботев" (Пд) след смъртта на досегашния бос Илиян Филипов.

Към момента това са само слухове, но в сряда след среща със Съвета на директорите ще има повече яснота.

Вчера семейството на Илиян Филипов обяви, че няма да продължи да финансира клуба, но остават отворени за бъдещи спонсорски сътрудничества между техни структури и "Ботев" (Пд).

Доскоро бившият благодетел на "Левски" Мило Борисов бе свързван с градския съперник "Локомотив" и че той води преговори за поемане на "черно-белите". До по-сериозни действия обаче не се стигна.

Сега сериозен интерес към "канарчетата" има Мило Борисов, тъй като клубът на "жълто-черните" представлява добра инвестиция за бизнесмена заради новата база и отборния състав, който се представя доста добре към момента.