Първа световна титла от 16 г. за България в сумото и още 3 медала от Баку

Първа световна титла от 16 г. за България в сумото и още три медала от Баку

България спечели титла и три бронзови медала от Световно първенство по сумо, което се проведе в Баку (Азербайджан).

Симеон Станкович беше безапелационен в представянето си в категория до 115 кг., като в четири срещи прегази съперниците си, за да стигне до златото и да стане любимец на феновете. В полуфинала българинът се справи със Сулде Донгак (Кир), а в спор за златото размаза Марсел Горица (Унг).

Това е първа световна титла за България в сумото от 16 години. За последно №1 на планетата беше Стилиян Георгиев през 2010 г. Стилиян е двукратен световен шампион. Преди него двукратен №1 в света става и Светослав Бинев.

"Ако трябва да съм честен, аз до голяма степен очаквах тази титла. Може да звучи нескромно, но съм се готвил с най-добрите в България, какъвто е Иван Благоев - многократен медалист и европейски шампион. Той и всички мои близки много вярваха, дори повече от мен. Бях сигурен, че трябва да съм медалист, но очаквах и да съм световен шампион. Винаги влизам с рогата напред. Прякорът ми е Bull, татуировката ми я виждат всички. През цялото време съм се чувствал на върха на света. Сега просто го затвърдих. Не следва почивка, а продължават тренировките, защото на 7 ноември имам ММА мач в Германия", каза Симеон Станкович.

Той обърна специално внимание и на близките си, които са го подкрепяли и за които е мислил през цялото време.

"В такъв момент няма как да не се разчувстваш. Последните три дни бяха доста емоционални за мен, имах трусове. В такива моменти няма как да не се сети човек за близките си. Имам и две деца, които съм сигурен, че някой ден ще се гордеят с мен, голямата със сигурност и сега се гордее. Докато слушаш и пееш химна, ти минават през главата всички близки, които са те подкрепяли", допълни Мони, като сподели, че първа го е поздравила неговата приятелка.

Михаела Христова (65 кг) и Станислава Атанасова (80 кг) спечелиха бронзови медали, като много малко не достигна и на двете да спорят и да се преборят за титлите.

„Първото впечатление след бронза е, че много ме е яд, че останах на крачка от златото. Стигнах до полуфинала, бях ли победила японката, можех да съм световна шампионка, а не трета. Но понякога се правят грешки, за да се реваншираме впоследствие. Но съм горда, да. Въпреки че японката ме победи, направих по-различен старт от обикновените и се получи много добре. След това беше равностойно, но накрая тя взе превес", коментира Михаела Христова.

„И съм доволна, и не съм. Бронзов медал от световно първенство е сериозно постижение, но бях дошла за златния. Горда съм, че съм трета в света. Благодарна съм за цялата подкрепа на всички треньори, на родителите ми, приятелите ми. Много съм щастлива", заяви Станислава Атанасова.

Невероятно завръщане на дохиото направи Анна Методиева! След 10-годишно отсъствие шампионката от Световните игри и 6-кратната европейска шампионка блесна с 5-о място на Световното първенство в Баку! Ани получи контузия в рамото още в първата си среща, но спечели следващите две. С една ръка обаче нямаше сили да вземе бронза.

Иван Благоев стартира отлично в категория до 100 кг, но след това допусна две загуби "на косъм" и отпадна от битката за медалите.

След изключително оспорвана среща, приключила след преиграване и две преразглеждания, Пресиян Михов отпадна в категория до 85 кг.

В първия ден на надпреварата Габриела Спасова спечели бронз в категория до 60 кг при девойките до 18 години.

Българските състезатели благодариха за подкрепата на треньорите си Христо Христов и Николай Николов, Българската федерация по сумо и Министерството на младежта и спорта.