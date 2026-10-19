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Уволниха след само 3 месеца работа бивш треньор на ЦСКА в Кипър

Константин Ботушаров

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Нестор Ел Маестро

Кипърският "Анортозис" уволни за слаби резултати треньора Нестор Ел Маестро.

Специалистът, който има два периода начело на ЦСКА, се задържа във Фамагуста само 3 месеца.

След загубата с 0:1 като гост на "Омония 29 май" "Анортозис" е на предпоследното 13-о място с едва 3 точки от 6 кръга. 

"Анортозис" обявява прекратяването на сътрудничеството си с треньора Нестор Ел Маестро и неговите помощници от техническия щаб. Решението беше взето след цялостна оценка на представянето на отбора, който въпреки трудните условия, не отговори на очакванията. Благодарим на Нестор Ел Маестро и неговите колеги и им желаем успех в професионалната им кариера", се казва в съобщението на прощаване със сърбина с британски паспорт.

Нестор Ел Маестро

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