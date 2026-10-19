Палев и Карягин спечелиха българско дерби в Италия

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Стоил Палев и Денис Карягин спечелиха българското дерби срещу Владимир Гърков и Борис Начев в първия кръг на серия А2 в Италия.

"Фано" на първите двама надви у дома 3:1 (25:11, 23:25, 25:15, 25:20) "Джоя дел Коле", където освен Гърков, играе и Борис Начев.

Стоил се справи на ниво при дирижирането на играта, а към това прибави и 3 точки - една от атака плюс два блока. Карягин пък отбеляза 14 точки.

Влади бе втори по-резултатност за гостите с 8 точки (1 ас). Съотборникът му Феличе Сете завърши с 15 т. Начев реализира 3.