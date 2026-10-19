ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът поиска проверка на цените за ученическ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23760183 www.24chasa.bg

Палев и Карягин спечелиха българско дерби в Италия

Константин Ботушаров

[email protected]

1736
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Стоил Палев Снимка: "Фано"

Стоил Палев и Денис Карягин спечелиха българското дерби срещу Владимир Гърков и Борис Начев в първия кръг на серия А2 в Италия.

"Фано" на  първите двама надви у дома 3:1 (25:11, 23:25, 25:15, 25:20) "Джоя дел Коле", където освен Гърков, играе и Борис Начев.

Стоил се справи на ниво при дирижирането на играта, а към това прибави и 3 точки - една от атака плюс два блока. Карягин пък отбеляза 14 точки.

Влади бе втори по-резултатност за гостите с 8 точки (1 ас). Съотборникът му Феличе Сете завърши с 15 т. Начев реализира 3.

Стоил Палев Снимка: "Фано"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)