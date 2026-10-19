Мъри най-после доволен от "Гьозтепе"

Българският треньор Станимир Стоилов за първи път от началото на сезона в турския елит остана доволен от представянето на неговия отбор "Гьозтепе". Тимът от Измир спечели с 2:1 като гост на "Коджаелиспор" в 8-ия кръг.

Това бе втори успех от началото на сезона за "Гьозтепе". Отборът се придвижи на 13-о място с с 9 точки.

„Беше наистина труден, много труден мач. Защото играхме срещу добър противник. Играхме срещу амбициозен отбор с добър треньор. Най-важното за нас беше да подобрим представянето си и сега го постигнахме на терена. Мисля, че сме дори по-добри от миналата седмица и показахме още по-добро представяне. Моите играчи наистина започват да достигат нивото, което искам сега, и го подобряват всеки ден", коментира Стоилов пред beIN SPORTS два дни след победата срещу "Коджаелиспор".

И добави: "Показахме и добро защитно представяне като отбор. Бих искал да поздравя цялото семейство "Гьозтепе" за тази победа. Надявам се да продължим така, да продължим да печелим и да се подобряваме и да достигнем местата, които заслужаваме, възможно най-скоро".

Стоилов подчерта важността на постигането на отборния синхрон, но имаше забележки към терена: „В в момента сме на прав път. В същото време теренът днес попречи и на двата отбора да играят добре. Можем да кажем, че спечелихме мача благодарение на решителността на играчите", обясни още българският специалист.