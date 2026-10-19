Ивелин Попов изгледа мача в Бургас, гласен е за шеф в "Ботев" (Пд)

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Бившият капитан на националния отбор Ивелин Попов изгледа мача на стадион "Лазур" в Бургас от 1/16 финалите за купата на България между "Черноморец" и пловдивския "Ботев" в неделя, завършил 0:4.

Репортерът на "24 часа" дори се поздрави с трикратния носител на приза футболист №1 на България. Ивелин пристигна на спортния комплекс широко усмихнат в компанията на футболния треньор Неделчо Матушев.

Според запознати, Попов, който след дни, на 26 октомври ще навърши 39 години е гласен за шеф на "жълто-черните", ако бизнесменът Мило Борисов стане собственик на "Ботев" и поеме издръжката на пловдивския клуб.

Вариантите пред бившият капитан на "канарчетата" и носител на купата на България с отбора през 2024-та са да стане изпълнителен или спортен директор на пловдивчани.

С контузия от мача с "Черноморец" е десния защитник на "Ботев" Богдан Костов. Привлеченият през лятото от "Добруджа" бранител ще се възстановява няколко дни, но едва ли ще е готов за гостуването в петък на ЦСКА 1948 за мача от 12-ия кръг в елита.