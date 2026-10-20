“Левски” разкарва свой юноша, връща го в Италия

Адриан Райчев така и не успява да убеди Хулио Веласкес, че има място в "сините"

По всичко изглежда, че едно от летните попълнения на “Левски” няма да изпълни договора си докрай. Става дума за Адриан Райчев. Атакуващият футболист премина на “Герена” под наем за една година от италианския “Пиза”. Младият играч, който е юноша на “сините”, бе привлечен заради новото правило на БФС, според което състезател до 23-годишна възраст трябва да е на терена поне през първите 45 мин от всеки мач в елита.

Явно обаче Хулио Веласкес ще се откаже преждевременно от услугите на Райчев. Нападателят не може да запише игрови минути дори когато испанският предводител на “сините” ротира почти изцяло състава си. Райчев остана на пейката и при победата с 2:0 за купата на България срещу “Спартак” (Плевен) в неделя, когато в двубоя излязоха предимно резервите на столичани – ясен знак, че за него няма място в тима на шампионите.

До момента Райчев има едва 19 минути на сметката си с екипа на родния си тим. Той се появи от пейката при разгромния успех с 6:0 над “Спартак” (Варна) на “Герена”, като дори успя да се разпише. Оттогава насам обаче той не припарва до терена даже и в решените рано-рано от съотборниците му срещи.

От “Левски” правят всичко възможно да се разделят с Райчев през зимата. В договора на играча има клауза, че ако наемът му бъде прекратен, “сините” трябва да платят неустойка на “Пиза”. Вече се водят преговори това условие да бъде променено.

Раздялата с Райчев означава, че шампионът на България ще трябва да търси нов футболист, който да отговаря на правилото на БФС за играчи до 23 години. В момента в състава на Хулио Веласкес има двама такива състезатели – вратаря Огнян Владимиров и Асен Митков. Стражът получава шансове срещу отбори от долната половина на таблицата, докато полузащитникът е сред титулярите в по-завързаните срещи. Само двама играчи, покриващи изискването на родната централа, обаче са малко. При евентуални контузии или наказания пред Хулио Веласкес може да изскочи сериозен проблем. Затова през зимата със сигурност ще бъде привлечен футболист, отговарящ на критериите, поставени от ръководството на футбола ни.

В същото време Акрам Бурас ще бъде на разположение на треньора на “сините” за визитата на “Виктория” (Пилзен) в четвъртък от 3-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Алжирският полузащитник се контузи в началото на август. Халфът ще пътува за Чехия, но едва ли ще започне от първата минута. Асен Митков, който се завърна в лагера на “сините” с травма от мачовете на младежкия национален отбор, няма да замине с тима.

Иначе “Левски” предприе същия подход за визитата на “Виктория”, какъвто използва и при гостуването на НЕК в Нидерландия. “Сините” няма да тренират в Чехия. Те ще проведат занимание в сряда преди обяд, а няколко часа по-късно ще отпътуват с чартърен полет.