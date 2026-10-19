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https://www.24chasa.bg/sport/article/23761808 www.24chasa.bg

“Манчестър Сити” ще изпадне служебно от Висшата лига

Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Колкото и точки да спечели през този сезон “Манчестър Сити”, в края на кампанията отборът ще изпадне по служебен път. Причината - на “гражданите” ще бъдат отнети над 100 точки заради признаването на клуба за виновен по 114 обвинения за финансови нарушения. А това автоматично означава, че “Сити” ще отиде във второто ниво на английския футбол. “Гражданите” ще имат и още наказания, отново с отнемане на точки, което няма да може да позволи на отбора да се завърне във Висшата лига в следващите 2 г., пишат на Острова.

Очаква се УЕФА също да санкционира жестоко “Сити”.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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