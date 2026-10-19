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https://www.24chasa.bg/sport/article/23761820 www.24chasa.bg

Тиери Анри ще е водещ на връчването на "Златната топка"

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Легендата Тиери Анри ще бъде водещ на церемонията на 70-ото издание на "Златната топка", което ще се състои в Лондон на 26 октомври, пише вестник "Екип". Компания ще му прави спортната водеща Кейт Скот, която вече е била в тази роля.

Тиери Анри ще наследи Рууд Гулит, който е бил водещ на церемонията по връчването на най-ценната индивидуална награда в световния футбол.

В номинациите на Тиери Анри и Кейт Скот няма нищо случайно, тъй като тя ще се състои за първи път в "Лондон Паладиум Тиатър" в английската столица. Двамата се познават отлично, тъй като се срещат редовно предаването Golazo, посветено на Шампионската лига, на телевизия CBS Sports, където водещи са още Джейми Карагър и Майка Ричардс.

"Лондон е моят дом. Аз имам дълбока връзка с този град, с футболната му култура, със страстните му фенове. Вечерта се очертава изключителна и ще събере най-големите футболни таланти", каза Тиери Анри.

Кейт Скот е била водеща три пъти до момента на церемонията - 2014, 2015, 2025 година.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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