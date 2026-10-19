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Световни вицешампиони с България дебютираха в Германия

Константин Ботушаров

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Съотборник поздравява Дамян Колев. Снимка: "Лудвигсбург"

Волейболните национали Дамян Колев и Преслав Петков дебютираха в Германия, където през уикенда с участието на 8 отбора се проведе турнирът за Суперкупата. В него световните вицешампиони от Филипините 2025 имаха директен сблъсък.

Либерото Колев премина това лято от шампиона "Левски" в "Лудвигсбург". Центърът Петков пък подписа с "Дюрен" след един сезон в италианския "Соренто".

Отборите на двамата записаха загуби в 1/4-финалите и след това се срещнаха в мач за разпределение на местата от 5-о до 8-о.

Дамян излезе победител, след като "Лудвигсбург" се пребори за 3:2. Преслав завърши с 6 т . (4 блока).

В спора за 5-ото място тимът на Колев отстъпи с 2:3 срещу "Фрайбург" и остана 6-и.

В дуела за 7-ата позиция Петков игра силно за "Дюрен" при 3:1 над "Нецхоперс" и реализира 11 т. (8! блока).

Съотборник поздравява Дамян Колев. Снимка: "Лудвигсбург"

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