ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Нидерландия и партньорът му чакат беб...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23762437 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

2564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
"Манчестър Сити" приема АЕК в Шампионската лига. Снимка: Ройтерс

9,30 ч Тенис, турнир в Алмати MAX sport 2

12,30 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 1

15,00 ч Футбол, "Пари СЖ" - "Барселона" (мл.) MAX sport 3

15,00 ч Тенис, турнир в Лион MAX sport 2

15,00 ч Снукър Eurosport 1

17,00 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 1

19,00 ч Баскетбол, "Балкан" - "Лиеткабелис" MAX One

19,45 ч Футбол, "Сабах" - "Борусия" (Д) MAX sport 3

19,45 ч Футбол, "Фенербахче" - "Славия" MAX sport 4

21,00 ч Снукър Eurosport 1

22,00 ч Футбол, "Щутгарт" - "Атлетико" MAX sport 1

22,00 ч Футбол, "Манчестър С" - АЕК MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Пари СЖ" - "Барселона" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Ливърпул" - "Виляреал" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Рома" - "Слован" MAX One

22,00 ч Футбол, "Джилингам" - "Порт Вейл" "Диема спорт" 2

22,00 ч NBA, "Детройт" - "Бостън" "Диема спорт" 3

3,00 ч NHL, "Далас" - "Бостън" MAX sport 2

3,30 ч Футбол, "Васко да Гама" - "Бока Хуниорс" MAX sport 4

"Манчестър Сити" приема АЕК в Шампионската лига. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)