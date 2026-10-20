9,30 ч Тенис, турнир в Алмати MAX sport 2
12,30 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 1
15,00 ч Футбол, "Пари СЖ" - "Барселона" (мл.) MAX sport 3
15,00 ч Тенис, турнир в Лион MAX sport 2
15,00 ч Снукър Eurosport 1
17,00 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 1
19,00 ч Баскетбол, "Балкан" - "Лиеткабелис" MAX One
19,45 ч Футбол, "Сабах" - "Борусия" (Д) MAX sport 3
19,45 ч Футбол, "Фенербахче" - "Славия" MAX sport 4
21,00 ч Снукър Eurosport 1
22,00 ч Футбол, "Щутгарт" - "Атлетико" MAX sport 1
22,00 ч Футбол, "Манчестър С" - АЕК MAX sport 2
22,00 ч Футбол, "Пари СЖ" - "Барселона" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, "Ливърпул" - "Виляреал" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Рома" - "Слован" MAX One
22,00 ч Футбол, "Джилингам" - "Порт Вейл" "Диема спорт" 2
22,00 ч NBA, "Детройт" - "Бостън" "Диема спорт" 3
3,00 ч NHL, "Далас" - "Бостън" MAX sport 2
3,30 ч Футбол, "Васко да Гама" - "Бока Хуниорс" MAX sport 4