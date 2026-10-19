УЕФА с ултиматум до ФИФА за отговори до 2 ноември

УЕФА поиска от ФИФА да предостави ключови документи и да отговори на всички въпроси, свързани със системата на управление и процеса на вземане на решения в организацията.

Европейската централа иска да получи отговорите до 2 ноември, пише Би Би Си.

По-рано президентът на ФИФА Джани Инфантино се извини пред съвета на ФИФА за скандала с опита за продажба на търговските права за световното първенство, но не разкри нищо ново. По повод искането за обяснение той предложи въпросите да бъдат изпратени в писмен вид.

Генералният секретар на УЕФА Теодор Теодоридис написа писмо до ФИФА, в което заяви, че ФИФА не е дала отговори на „редица принципни въпроси". Към писмото е бил приложен 8-страничен документ с въпроси. Сред тях са продажбата на права за световното първенство на частни инвеститори, отмяната на дисквалификацията на нападателя на националния отбор на САЩ Фоларин Балогун за световното първенство през 2026 г., както и наградата за мир на ФИФА.

„Всеки отказ за предоставяне на информация или документи трябва да бъде обоснован за всеки отделен случай с ясно обяснение на причините, на които се основава този отказ.

На тези въпроси трябва да се отговори сега. Те не могат да бъдат отлагани до следващото заседание на съвета на ФИФА. Освен това бъдещите реформи в системата на управление не могат да заменят задълбочения анализ на вече взетите решения и търсенето на отговорност за тях", се казва в писмото.

От УЕФА не уточниха какви стъпки възнамеряват да предприемат, ако ФИФА не спази определения срок.