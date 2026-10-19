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Кристиано Роналдо глобен 255 евро, колкото изкарва за 28,33 сек

Едуард Папазян

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Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Кристиано Роналдо е наказан с 30 дни за напускане на националния отбор без разрешение.

Решението е взето от Португалската футболна федерация, според италианския футболен коментатор Фабрицио Романо.

Той също така твърди, че Роналдо е бил глобен с 255 евро.

Наказанието произтича от решението на играча да напусне лагера на националния отбор на Португалия точно преди мача им от Лигата на нациите срещу Дания. Това е първият път от 18 години, в който Роналдо е наказан от собствената си федерация.

Реално месецът изтича преди следващи сбор на Португалия през ноември. Според последния си договор Кристиано изкарва 9 евро за секунда, което прави глобата му точно за 28,33 секунди.

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

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