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БФС инспектира новия стадион “Българска армия”

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БФС инспектира новия стадион “Българска армия”

Георги Банов

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Представители на лицензионната комисия на БФС са на стадион “Българска армия”, за да лицензират реновираното напълно съоръжение.  

ЦСКА ще приеме “Славия” в първия си мач на новия стадион на 30 октомври, след като двубоят с “Лудогорец” най-вероятно ще бъде отложен. “Червените” и “Левски” получиха правото си да направят това за един мач, след като влязоха в шампионатната фаза на евротурнирите. БФС разрешава едно отлагане след стигането на плейоф и след това още един.

Като се има предвид, че същата комисия разреши да се играе на разораните ниви в Пловдив и Варна и едва след 10-ия кръг се сети, че терените на “Локо” и “Спартак” не стават, едва ли ще има проблем с получаването на документите. За състоянието на тези във Втора лига пък въобще не може да се говори, след като цяла България видя през уикенда на какво приличат терените на стадиона в Несебър и на “Лазур” в Бургас.

Преди мача с “Трабзон” ще мине и инспекцията на УЕФА, която е необходима за евротурнирите. До момента ЦСКА играеше на “Васил Левски”, който се оказа най-натовареният в България. От началото на сезона на него са се провели 22 мача, като тази серия въобще не е пред прекъсване. Тепърва там трябва да се играе и вечното дерби. Националният стадион е единственото съоръжение в столицата, което има право да домакинства на мачове от шампионатната фаза и плейоф на евротурнирите. Но предизвика и сериозни подигравки за състоянието си от гостуващи фенове и журналисти.

Контузените в мача с “Несебър” Йоел Зварц и Джеймс Ето'о ще разберат съдбата си във вторник. В понеделник те минаха интензивни прегледи, за да се разбере точно колко сериозни са травмите им. В Борисовата градина се надяват, че положението не е сериозно.

Третият контузен Бари Котър няма картотека за евротурнирите и в момента не влиза в сметките за “Нордшеланд”.

Жан-Филип Гбамен вече е по-добре и се очаква да тренира на пълни обороти във вторник, когато се събира отборът след един почивен ден, който бе даден от новия наставник Маркус Гиздол. 

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