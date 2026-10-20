4-а суперкупа с “Левски” = рекордна 5-а за Желязков

Няма отбор, който да е печелил повече от 4 пъти суперкупата на България по волейбол при мъжете, но за сметка на това има треньор, който 5 пъти е вдигал трофея.

Тази статистика се оформи след турнира, с който стартира сезонът в най-успешния ни колективен спорт на национално ниво.

В зала “Левски София” домакините защитиха трофея си след 3:1 във финала срещу “Нефтохимик”. Суперкупата е 4-а поредна за “сините” под ръководството на Николай Желязков (с него те имат и 3 шампионски титли поред плюс една купа на България).

Така “Левски” изравни бургазлии по отличия в тази надпревара. Интересното е, че именно с “Нефтохимик” Желязков печели първата си суперкупа. Това става през 2020 г. С 4-те си с “Левски” бившият национал има вече рекордните 5.