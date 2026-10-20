Колумбиец се отказа да бута Карлос Насар

България остана само с петима представители при мъжете на световното по щанги, което започва в края на месеца в Нинбо (Китай), става ясно от стартовите списъци на шампионата. От окончателния състав отпадна и медалистката от европейското Бояна Костадинова, която трябваше да вдига при най-леките при жените.

Първи от нашите излизат Ангел Русев и Дениз Данев в група “А” на категория до 60 килограма. Те вдигат на 27 октомври от 11 часа българско време. Двамата са заявили по 283 килограма. 300 е поискал Ун Чой Пан от КНДР. Виетнамецът Дуон К е с 295, а Ин Сон Парк (КНДР) и Абдула Алджасим Акел (Саудитска Арабия) са с по 290.

Доста изненадващо Иван Димов ще вдига чак в четвъртата по сила група D на олимпийската категория до 65 килограма. Участникът ни в Париж е заявил смешните 230 килограма в двубоя, което е вероятно тактика. Някои щангисти предпочитат да вдигат на спокойствие, а не пред камерите. Той трябва да вдига на 27 октомври в 6 часа сутринта българско време. В тази категория най-голямата заявка от 329 килограма, или със 100 повече от Димов, е на китаеца Юейжи Хе.

Категорията на Карлос Насар е от 14 часа българско време на 4 ноември. Звездата ни има заявени 390 килограма, колкото Кейдомар Джовани Ванелина Санчес (Венецуела) и Ясер Салем (Босна и Херцеговина). С 400 е иранецът Али Алипур, по 395 имат Фейшан Киан (Китай) и Нургиса Адилетули (Казахстан). Изненадващо натурализираният от Бахрейн колумбиец Йоксер Мануел Алборнос Кинто, който бе един от фаворитите, липсва от стартовия списък.

Последен от нашите вдига Христо Христов на 8 ноември от 14 часа в категория до 110 килограма. Той има заявени 410 килограма, колкото Шахзадбек Матякубов от Туркменистан. Акбар Джураев от Узбекистан смята, че ще направи 425. Гарик Карапетян (Армения) и Алиреза Насири (Иран) са с по 420. Натурализираният румънец от Куба Луис Мануел Лорет Родригес пък е записал 415 килограма.

