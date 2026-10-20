"Тотнъм" с първа победа от май

"Тотнъм" напусна зоната на изпадащите след първата си победа във Висшата лига този сезон. Всъщност това бе първият успех на "шпорите" от май месец насам, когато спечелиха с 1:0 над "Евертън" в последния кръг от миналия сезон.
В понеделник вечерта лондончани се наложиха с 3:1 над новака "Ковънтри" в последната среща от седмия кръг.
В 14-ата минута Джеймс Мадисън вкара за 1:0 с много красив параболичен удар извън границата на наказателното поле.
"Ковънтри" изравни веднага след почивката чрез Джак Рудони, но домакините върнаха аванса си в 58-ата минута с хубав диагонален изстрел на Омар Мармуш. Крайното 3:1 бе оформено от резервата Бен Дейвис в добавеното време.
С успеха "Тотнъм" събра 6 точки и е на 16-о място. "Ковънтри" е 17-и със същия актив