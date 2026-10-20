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"Тотнъм" с първа победа от май

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Деян Кулушевски от "Тотнъм" рита към вратата на "Ковънтри". Снимка: Ройтерс

"Тотнъм" напусна зоната на изпадащите след първата си победа във Висшата лига този сезон. Всъщност това бе първият успех на "шпорите" от май месец насам, когато спечелиха с 1:0 над "Евертън" в последния кръг от миналия сезон.

В понеделник вечерта лондончани се наложиха с 3:1 над новака "Ковънтри" в последната среща от седмия кръг.

В 14-ата минута Джеймс Мадисън вкара за 1:0 с много красив параболичен удар извън границата на наказателното поле.

"Ковънтри" изравни веднага след почивката чрез Джак Рудони, но домакините върнаха аванса си в 58-ата минута с хубав диагонален изстрел на Омар Мармуш. Крайното 3:1 бе оформено от резервата Бен Дейвис в добавеното време.

С успеха "Тотнъм" събра 6 точки и е на 16-о място. "Ковънтри" е 17-и със същия актив

Деян Кулушевски от "Тотнъм" рита към вратата на "Ковънтри". Снимка: Ройтерс

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