Роналдо молил португалската федерация за по-малко наказание

Кристиано Роналдо е поискал снизходителна присъда от Португалската футболна федерация заради "значителния си принос за развитието на футбола" и "спортни постижения", съобщава местният вестник Record.

41-годишният нападател на "Ал Насър" напусна лагера на националния отбор, след като треньорът Жорже Жезус го остави резерва в мача от Лигата на нациите срещу Норвегия (2:1). Заради това федерацията го наказа с едномесечно отстраняване от национания отбор и символична глоба от 255 евро.

Роналдо е "отбелязал три смекчаващи вината обстоятелства" за поведението си: "значителния му принос за развитието на футбола", "спортни постижения" и "решителния му принос за установяване на истината" в този случай. Федерацията е приела първите два аргумента, но е отхвърлила последния: "Повечето от фактите са публично достъпни, което елиминира необходимостта от продължително и сложно разследване".