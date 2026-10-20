"Ливърпул" с интерес към халф на "Монако", играл срещу ЦСКА

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"Ливърпул" обмисля да привлече двама халфове през зимната пауза. Това са Алекс Скот от "Борнемут" и Ламин Камара от "Монако", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Скот е сред основните трансферни цели на мърсисайдци след назначаването на Андони Ираола. Англичанинът преди това е работил с испанския мениджър в "Борнемут".

Трансферът на 23-годишния халф може да струва на "Ливърпул" около 100 милиона паунда. "Челси" също има интерес.

По-достъпен вариант за подсилване на центъра на терена може да бъде Камара. Миналото лято сенегалецът беше близо до присъединяване към "Челси", но "Монако" се оттегли от сделката на последния етап от преговорите.

Миналата сряда Камара игра 58 минути срещу ЦСКА в мач от Лигата на конференциите на стадион "Васил Левски".

Transfermarkt оценява пазарната стойност на Скот на 70 милиона евро, а на Камара на 55 милиона евро.