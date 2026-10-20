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Българка отново е №3 в световната ранглиста на сабя

Константин Ботушаров

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Йоана Илиева Снимка: БФФ

Йоана Илиева се изкачи от четвърто до третото място в световната ранглиста на сабя, след като спечели сребърен медал в турнира за световната купа в Оран (Алжир).

Тя стига до номер 3 за втори път след април миналата година.

Сега българката има 165 000 точки, колкото и втората в ранглистата - рускинята Алина Михайлова. Под номер 1 в класацията на Международната федерация по фехтовка е Яна Егориан от Русия със 175 000 точки.

"Поздравяваме Йоана за новия пробив в топ 3 на най-добрите сабльорки и ѝ пожелаваме през този сезон да стане номер 1", заявиха от Българска федерация по фехтовка.

Йоана Илиева Снимка: БФФ

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