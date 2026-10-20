Съперник на ЦСКА подгони първото място в Турция

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"Трабзон" записа поредна впечатляваща победа. Един от съперниците на ЦСКА в Лигата на конференциите победи като домакин с 2:0 "Бешикташ" в дербито от 8-ия кръг на Суперлигата.

Местният любимец Озан Туфан откри резултата, а суперзвездата Мохамед Салах оформи крайното 2:0.

С това попадение бившият нападател на "Ливърпул" оглави листата на реализаторите с 8 гола и 3 асистенции от 8 мача.

Египетският национал блести и в Лигата на конференциите, където направи гол и пас при победата с 4:2 над КуПС Купио.

С победата над истанбулския гранд "Трабзон" събра 16 точки и се изкачи на 4-то място в класирането. Тимът се изравни по точки с третия "Фенербахче" и вече се намира на едва 3 точки зад лидера "Галатасарай" (19 т.), включвайки се с пълна сила в битката за титлата.