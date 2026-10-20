УЕФА не спира с престижните наряди за Георги Кабаков

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Съдийската комисия на УЕФА не спира да дава престижни наряди на българския съдия Георги Кабаков.

Пловдивчанинът получи назначение за двубоя от 3-ия кръг на Лига Европа между "Селтик" и "Селта" (Виго). Срещата ще се играе на 22 октомври (четвъртък) от 22:00 ч в Глазгоу.

На Кабаков ще помагат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти арбитър е Никола Попов

ВАР рефери (Германия): Сьорен Щрокс (главен ВАР) и Роберт Шрьодер (AVAR)

Миналата седмица около Кабаков имаше недоволство от "Байерн".

След ремито 3:3 в Норвегия срещу "Викинг" от Шампионската лига наставникът на баварците Венсан Компани обяви, че още преди мача имал впечатление, че Кабаков ще иска да изпъкне по някакъв начин. Защитникът Конрад Лаймер пък се оплака, че българинът си свирил каквото си поиска цял мач, а и го бил извадил от терена след нарушение, за което не е получил медицинска помощ. Иначе Кабаков изгони абсолютно справедливо Майкъл Олисе от "Байерн".

Новото назначение за втора поредна европейска седмица е ясен знак, че УЕФА е приела решенията му за правилни и е оценила представянето му с висока оценка (над 8,00).

Това ще бъде 10-и мач за Кабаков от началото на сезона (3 в Лига Европа, 2 в Шампионската лига, 1 в Лигата на конференциите, 1 в Лигата на нациите и 4 в нашенската Първа лига).