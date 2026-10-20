Веласкес и Рейналдо надъхаха "сини" таланти преди мачове с "Реал", „Милан", „Ливърпул", ПСЖ и „Юве"

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Специални гости имаха два от наборите в Детско-юношеската школа на „Левски".

Треньорът на представителния отбор Хулио Веласкес, една от звездите на „сините" Рейналдо, както и продуктът на „Академия Левски" Огнян Владимиров. Те надъхаха децата от набори 2015 и 2017 преди участието им в престижния турнир ELITE NEON CUP 2026 в Атина.

Там децата от набор 2015 с треньор Любослав Младенов ще спорят с още 67 отбора в надпреварата. Сред тимовете личат имената на „Челси", „Ливърпул", ПСЖ, „Ювентус", както и гръцките грандове ПАОК, „Олимпиакос", АЕК и „Панатинайкос".

Децата от набор 2017 също ще бъдат в доста елитна компания, като сред потенциалните им съперници в надпреварата са тимове като „Реал" (Мадрид), „Милан", „Челси", ПСЖ, както водещите тимове в южната ни съседка.

„Академия Левски" благодари на Хулио Веласкес и играчите от представителния тим за отделеното време и внимание и пожелава успех на двата набора на престижния турнир", написаха от "синята" школа към информацията.