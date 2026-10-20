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https://www.24chasa.bg/sport/article/23768038 www.24chasa.bg

Почина легендарна десетка на "Пирин" (Бл)

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Методи Стоянов

С дълбока скръб съобщаваме, че на 77-годишна възраст ни напусна Методи Стоянов-Мечо, една от емблематичните фигури в историята на "Пирин".

Тъжната вест бе обявена от благоевградски клуб.

"Легендарната десетка на „орлетата" оставя ярка следа в историята на нашия клуб. С над 200 мача в елита на българския футбол и незабравимите си изяви със зелено-бялата фланелка Мечо заслужи обичта и уважението на поколения привърженици.

Методи Стоянов беше част от едно от най-силните поколения футболисти на "Пирин", допринесли за изграждането на традициите и славата на клуба.

ПФК "Пирин" изказва своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Методи Стоянов.

Поклонението пред Методи Стоянов-Мечо ще се състои утре, 21 октомври 2026 г., от 13,00 часа на Старите гробища в Благоевград.

Призоваваме всички привърженици на Пирин, ветерани, футболисти и приятели на клуба да се съберем и заедно да изпратим в последния му път легендарната десетка на „орлетата".

Нека отдадем заслужена почит на един от големите футболисти в историята на нашия любим Пирин! Поклон пред светлата му памет!", написаха от "Пирин"

Методи Стоянов

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