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Юношите до 15 г. на България спечелиха турнир на УЕФА

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СНИМКА: БФС

Юношеският национален отбор на България до 15 години завърши по категоричен начин участието си в Турнира за развитие на УЕФА в Албена. В последния си двубой селекцията на Петър Карачоров победи Косово с 2:0 и зае първото място с три победи от три срещи и голова разлика 13:0. Турнирът се организира от БФС про програма на УЕФА, която има за цел да осигури максимално голям международен опит в най-ранна възраст за младите таланти, които все още не участват в Европейски квалификации.

И двете попадения срещу Косово паднаха през второто полувреме. Иван Пуцов откри резултата в 57-ата минута, а Михаил Тодоров се разписа в 86-ата, за да оформи крайното 2:0 и да затвърди успешното представяне на българския тим.

Младите национали от набор 2012 демонстрираха превъзходство и в трите си срещи в надпреварата. На старта България се наложи с 8:0 над Армения, след което последва успех с 3:0 срещу Молдова. С победата над Косово отборът завърши турнира без допуснат гол.

Надпреварата в Албена отбеляза първите международни мачове за това поколение български национали. Тимът съчета убедителните резултати с възможността да натрупа ценен опит срещу съперници от различни футболни школи - основна цел на програмата на УЕФА за развитие на детско-юношеския футбол.

Стартов състав на България: 1. Валентин Илиев (В), 3. Димитър Сираков, 5. Александър Илиев, 6. Велислав Асенов, 7. Максим Даскалов (К), 8. Марк Михайлов, 9. Иван Пуцов, 10. Иван Иванов, 15. Никола Петров, 16. Кирил Стоичков, 20. Никола Владимиров.

СНИМКА: БФС
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