Съдия от Висшата лига ще свири на ЦСКА в Лигата на конференциите

Съдията от Висшата лига на Англия Робърт Джоунс ще ръководи срещата между "Нордселанд" и ЦСКА от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите, съобщи УЕФА.
Помощници на 39-годишния арбитър от Мърсисайд ще бъдат Иън Хъсин и Алекс Джеймс, а четвърти съдия на мача във Фарум ще бъде Люис Смит.
За системата за ВАР също ще отговарят англичани. ВАР съдия е Пол Хауърд, а негов помощник ще бъде Ник Хоптън.
През този сезон Робърт Джоунс е ръководил седем двубоя, като от тях четири са във Висшата лига.
Срещата между "Нордселанд" и ЦСКА е в четвъртък от 19,45 на стадион "Правото да мечтаеш" във Фарум.