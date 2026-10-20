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https://www.24chasa.bg/sport/article/23768126 www.24chasa.bg

Съдия от Висшата лига ще свири на ЦСКА в Лигата на конференциите

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ЦСКА гостува в Дания за втория си мач от Лигата на конференциите. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Съдията от Висшата лига на Англия Робърт Джоунс ще ръководи срещата между "Нордселанд" и ЦСКА от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите, съобщи УЕФА.

Помощници на 39-годишния арбитър от Мърсисайд ще бъдат Иън Хъсин и Алекс Джеймс, а четвърти съдия на мача във Фарум ще бъде Люис Смит.

За системата за ВАР също ще отговарят англичани. ВАР съдия е Пол Хауърд, а негов помощник ще бъде Ник Хоптън.

През този сезон Робърт Джоунс е ръководил седем двубоя, като от тях четири са във Висшата лига.

Срещата между "Нордселанд" и ЦСКА е в четвъртък от 19,45 на стадион "Правото да мечтаеш" във Фарум.

ЦСКА гостува в Дания за втория си мач от Лигата на конференциите. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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