Обвиняван от "Реал" (М) ще свири на "Левски" в Лига Европа

Испанският рефер Алехандро Ернандес Ернандес ще ръководи третия мач от същинската фаза на Лига Европа на "Левски". В четвъртък "сините" гостуват на "Виктория" (Пилзен).

Името на Ернандес често се забърква в скандали в Испания, като е обвинявам от телевизията на "Реал" (Мадрид), че решенията му вредят на Кралския клуб. Критикуван е за последните две издания на Ел Класико (през 2024 и 2025) за отменени голове, неотсъдени дузпи за игра с ръка. Обвиненията идват и от двата отбора. Името му е свързано и с изтичания на разговори от ВАР стаята на а определени мачове, което доведе до официални жалби и разследвания.

Сънародниците му Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо ще бъдат асистенти на срещата, а четвъртият съдия също е от Испания - Хосе Луис Мунуера. ВАР съдиите също са от Испания - главен е Хавиер Иглесиас Виянуева, а негов помощник - Алехандро Муньос Руис.

43-годишният Алекандро Ернандес е международен съдия от 2014 година.