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https://www.24chasa.bg/sport/article/23769062 www.24chasa.bg

Звезда от САЩ 94 е новият старши треньор на "Пирин"

Тони Маскръчка

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Петър Михратски е новият старши треньор на "Пирин". СНИМКА: Фейсбук на клуба

Нападател от звездния ни национален отбор в САЩ 94 е новият старши треньор на благоевградския "Пирин", съобщиха от клуба.

60-годишният бивш национал и легенда на "орлетата" Петър Михтарски застава начело на тима от днес и вече провежда първата си тренировка с представителния отбор. На този етап останалата част от треньорския щаб остава непроменена.

"ПФК „Пирин" приветства Петър Михтарски с добре дошъл и му пожелава успех начело на родния клуб!", написаха от клуба в официалната си фейсбук страница.

Михтарски е един от изявените голмайстори в България през 80-те и 90-те години на ХХ век. Играе за "Пирин" (Благоевград), "Левски" и ЦСКА. В чужбина за играе за "Порто", "Майорка", "Волфсбург". Голмайстор е на България през 1995 г.

Петър Михратски е новият старши треньор на "Пирин". СНИМКА: Фейсбук на клуба

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