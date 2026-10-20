“Левски”, ЦСКА и “Лудогорец” попаднаха в престижна класация

Трите родни отбора са сред 42-та без поражение в местното първенство

“Левски”, ЦСКА и “Лудогорец” попаднаха в интересна класация. Трите родни тима, които се борят за титлата у нас през този сезон, са сред 42-та отбора в Европа, които все още нямат загуба в местното си първенство.

С най-дълга серия от българските клубове е ЦСКА. “Червените” са без поражение в 11 двубоя, като балансът на “армейците” в родния елит е 8 победи и 3 равенства. Със същия актив е и чешкият “Славия” (Прага). По-дълга серия от ЦСКА в местен шампионат без загуба имат “Марибор” (Словения) – 6 победи и 6 равенства, “Цървена звезда” (Сърбия) – 11 победи и 1 равенство, както и ТНС (Уелс) – 12 успеха и едно равенство.

Шампионът “Левски” няма поражение в първите си 10 срещи от родната Първа лига. Воденият от Хулио Веласкес тим записа 9 победи и 1 равенство в тези мачове. Така “сините” се нареждат пред “Барселона” в класацията, въпреки че каталунците са със 100-процентов актив от 9 победи в испанската Примера дивисион. Причината за това е, че подреждането се определя от общия брой изиграни срещи. “Лудогорец” също е в серия от 10 мача без загуба в първенството, но разградчани са с актив от 8 победи и 2 равенства. Зад родните представители (поне към момента) е и грандът “Манчестър Сити” със 7 успеха от 7 мача.

Още в следващия кръг обаче една от сериите на тимовете у нас може да приключи. ЦСКА ще посрещне “Лудогорец” на Националния стадион “Васил Левски” и при поражение за някой от двата отбора неговата поредица без загуба ще спре.

Иначе с най-много представители в Европа без поражение е италианската Серия “А”. Цели 4 отбора от Апенините нямат загуба от началото на кампанията. Това са “Интер” и “Лацио” (с по 6 победи и 1 равенство), “Рома” (5 успеха и две равенства) и “Милан” (4 успеха и 3 равенства).