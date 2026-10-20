"Ботев" (Пд) чака завръщането на капитан Неделев

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В пловдивския "Ботев" очакват завръщането на терена на своя капитан Тодор Неделев.

33-годишният бивш национал се възстановява с ускорени темпове, след операция на скъсана предна кръстна връзка на лявото коляно, извършена на 11 май.

Наред със задължителната рехабилитация, креативният халф се поти здраво и ежедневно във фитнеса на спортния комплекс на клуба в Коматево. Паралелно Неделев изпълнява и обемна, според наставленията на специалистите бегова работа, също водена от треньорите по физическа подготовка.

Прогнозите на всички занимаващи се с възстановяването на един от най-емблематичните футболисти на "жълто- черните" през последните 15 години са да е напълно готов за максимални натоварвания още за старта на зимната подготовка на отбора в началото на 2027 година.

Другият в "Ботев", претърпял операция преди 2 седмици, но на увреден менискус младежкият национал Самуил Цонов се очаква да бъде готов след около месец. 18-годишният талант от Академията на "жълто-черните" трябва да е на разположение на старши треньора Станислав Генчев за домакинския мач срещу ЦСКА на 22 ноември.