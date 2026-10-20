Рекорден брой чужденци в НБА

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Рекорден брой чужденци започват сезона в най-силното баскетболно първенство на планетата - НБА. До момента отборите са регистрали рекордните 125 чуждестранни играчи. Най-много представители има от Франция и Канада (17 и 16).

Сезонът в НБА започва тази вечер със среща между "Бостън" и "Детройт".

Чуждестранните баскетболисти в НБА са представители на 43 различни държави, а 56% от тях, или общо 70, са от европейски страни. Световният шампион Германия има седем баскетболисти в НБА, а Сърбия - шест.

Преди началото на сезона, който започна снощи, фаворит номер едно на букмейкърите е “Оклахома”. Втори по шансове е “Сан Антонио”. Миналата кампания бе спечелена от “Ню Йорк Никс”.