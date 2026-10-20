Бивш бос на “Ботев” (Пд) се завръща начело на клуба?

Бившият собственик на “Ботев” (Пловдив) Георги Самуилов също е сред вариантите за нов силен човек в клуба, научи “24 часа”.

Съветът на директорите на “канарчетата” се събира днес и се очаква да има развитие по належащата нужда от финансов благодетел след убийството на Илиян Филипов. От семейството на покойния бизнесмен обявиха, че няма да продължат да финансират клуба. Първоначално се появи слух, че бившият спонсор на “Левски” Мило Борисов може да влезе в тази роля.

Има възможност и Самуилов да се завърне в “Ботев”. Бизнесменът вече има опит с ръководенето на пловдивския тим.

През 2016 г. Самуилов взе клуба заедно с Румен Чандъров. Преди придобиването на отбора двамата помагаха финансово на пловдивския тим около 8 месеца. През февруари следващата година Самуилов се оттегли. Тогава бизнесменът върна своите акции на сдружение “Ботев 1912”. Причините за решението му са тежкото финансово състояние на клуба, както и проблемът с правото на ползване на стадион “Христо Ботев”.

През 2018 г. Самуилов отново се завърна в отбора. И стана мажоритарен собственик. През юли 2020 г. обаче се оттегли и оттогава не се занимава с футбол.

“Илиян Филипов беше човек, който се събуждаше и лягаше с мисълта за “Ботев”. Даваше от собствените си пари за клуба.

Когато се случи това, бях с националния отбор и не бях с моите съотборници в първите дни. В момента всички сме концентрирани и гоним целите, които той искаше. Продължаваме напред и гледаме да се представяме добре, за да сбъднем мечтата му. Ние сме футболисти и трябва да мислим само за футбол”, каза футболистът на пловдивчани Асен Чандъров, който бе награден за най-добър играч у нас за месец септември.