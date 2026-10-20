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https://www.24chasa.bg/sport/article/23770442 www.24chasa.bg

Роналдо го мързяло да тича дори на тренировка

Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Кристиано Роналдо е символ на това как с много упорит труд, тренировки и себераздаване може да покориш върхове.

Но според бившия му мениджър в “Манчестър Юнайтед” Ерик тен Хааг португалската мегазвезда вече не си дава зор и го кара лежерно, дори мързеливо.

Двамата се засякоха в “червените дяволи” през 2022 г. А накрая Роналдо си тръгна. Тогава 5-кратният носител на “Златната топка” обяви, че не уважава мениджъра Тен Хааг.

Близо 4 г. след тази случка нидерландският спец разкри своята гледка точка. По думите му Кристиано не се е раздавал на тренировките.

“Той предаде целия отбор. Не тичаше достатъчно за изискванията на Висшата лига нито с топката, нито без нея. Това е истината. И причината е, че не се подготвяше добре в тренировките”, каза Тен Хааг в интервю.

В същото време Роналдо е поискал от португалската федерация санкцията му за своеволното му напускане на националния отбор да бъде намалена. Кристиано получи 30-дневно наказание и глоба от 255 евро - пари, които изкарва за 28,33 сек. Той е посочил 3 смекчаващи вината обстоятелства - цялостен принос към футбола. признание за спортни постижения и съдействие за установяване на истината. Федерацията приема само първите 2 аргумента.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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