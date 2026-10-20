Кабаков с юбилей в Лига Европа

Както е тръгнало, Георги Кабаков може да се превърне във феномен в съдийство и да запише повече мачове в турнира под егидата на УЕФА, отколкото в родния елит.

40-годишният пловдивчанин получи своя 6-и наряд от началото на футболния сезон в европейските турнири. Родният арбитър ще ръководи двубоя от 3-ия кръг на Лига Европа между “Селтик” и “Селта” (Виго). Срещата ще се играе на 22 октомври от 22,00 ч в Глазгоу. На Кабаков ще помагат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти арбитър е Никола Попов.

Преди седмица Кабаков ръководи мач на колоса “Байерн” (М) в същинската фаза на Шампионската лига срещу норвежкия “Викинг”. В срещата родният арбитър, без да се церемони, изгони напълно правилно звездата на баварците Майкъл Олисе. А грандът от Германия имаше сериозни претенции към съдийството на Кабаков. Но явно в УЕФА си го тачат и продължават да го възнаграждават с наряди. Иначе през този сезон на 40-годишния рефер бе поверен и още един двубой от най-комерсиалния турнир. В първия кръг на основната фаза Кабаков свири “Лил” и “Бетис”.

Пловдивчанинът има и 2 срещи от квалификациите на Лига Европа, както и един двубой от Лигата на нациите.

За сметка на това Кабаков има скромните 4 срещи в Първа лига. За последно той ръководи срещата между “Арда” и “Черно море” на 19 септември.

Иначе мачът между “Селтик” и “Селта” ще е юбилеен за Кабаков. Това е неговият 20-и двубой от основната фаза на Лига Европа.

В същото време УЕФА изпрати “любимец” на “Реал” (М) на гостуването на “Левски” в Пилзен. “Виктория” посреща “сините” в четвъртък в 3-и мач от същинската фаза на втория по сила турнир на УЕФА. За реда на терена ще отговаря Алехандро Ернандес Ернандес. Испанецът често се забърква в скандали в Испания, като е обвиняван от телевизията на “Реал” (Мадрид), че решенията му вредят на кралския клуб. Критикуван е за последните две издания на Ел Класико за отменени голове, неотсъдени дузпи за игра с ръка. Името му е свързано и с изтичания на разговори от ВАР стаята на определени мачове, което доведе до официални жалби и разследвания.

Арбитър от най-силното първенство в света - Висшата лига, пък ще ръководи гостуването в Дания на ЦСКА. “Червените” имат виза на “Нордшеланд” в четвъртък в среща от 2-ия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата на “армейците” ще е ръководена от Робърт Джоунс. Помощници на 39-годишния арбитър от Мърсисайд ще бъдат Йън Хъсин и Алекс Джеймс, а четвърти съдия на мача във Фарум ще бъде Люис Смит. През този сезон Джоунс има 4 мача в английския елит като главен съдия.

Почти във всеки мач на Кабаков в Европа единият тим има претенции срещу неговите отсъждания.

СНИМКА: РОЙТЕРС