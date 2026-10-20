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https://www.24chasa.bg/sport/article/23771597 www.24chasa.bg

Керязов обсъди възможностите за съвместни спортни проекти с представители на Казахстан

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снимка: Министерство на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обсъди с представители на Република Казахстан възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на спорта, развитието на спортната инфраструктура и реализирането на съвместни проекти.

В срещата участваха председателят на Външнотърговската палата Мурат Каримсаков, вторият секретар на Посолството на Република Казахстан в България Арсен Абдрахманов, директорът на Bugin Holding Айбек Куатбаев, председателят на Българо-казахстанската търговска камара Пламен Юруков и членът на управителния съвет на камарата Ирина Бирюкова.

По време на разговора беше обсъден потенциалът на България за развитие на спортната инфраструктура и осъществяване на инициативи с казахстански партньори. Сред разгледаните възможности са модернизацията и разширяването на съществуващи спортни комплекси, тренировъчни центрове и бази, както и изграждането на нови многофункционални спортни съоръжения.

Министър Керязов отбеляза, че България разполага с благоприятни природни и климатични условия за целогодишна спортна подготовка. Те създават възможности за организиране на международни тренировъчни лагери и за развитие на спортния туризъм.

Специално внимание беше отделено на организирането на съвместни детски и младежки спортни лагери. Очаква се подобни инициативи да допринесат за обмена на опит, развитието на младите спортисти и укрепването на връзките между България и Казахстан.

снимка: Министерство на младежта и спорта

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