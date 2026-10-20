България заслужи 4 големи награди в спортната гимнастика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Даниел Трифонов, Димитър Димитров и Йордан Александров спечелиха четири трофея в генералното класиране на световната чалъндж купа за 2026 година.

Наградите на националите бяха връчени по време на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам от Андрю Томбс, президент на Техническия комитет по спортна гимнастика за мъже към Международната гимнастика (FIG).

Даниел Трифонов завърши сезона с два трофея - на прескок и на висилка. Състезателят на "Левски-Спартак", с личен треньор Илия Янев, завоюва златните отличия на прескок в Ташкент (Узбекистан) и Сомбатхей (Унгария), а във Варна се нареди на второ място. На висилка Трифонов триумфира пред родна публика на Световната купа във Варна, а в Ташкент извоюва бронзово отличие.

Йордан Александров оглави генералното класиране на успоредка след златните медали в Ташкент и Сомбатхей.

Димитър Димитров, който се подготвя под ръководството на Милко Танкушев, взе трофея на земя след златното отличие в Унгария и сребърните в Ташкент и Сомбатхей.

В петте кръга от веригата – във Варна, Ташкент, Копер, Сомбатхей и Париж, българските гимнастици спечелиха общо 12 медала - 7 златни, 4 сребърни и 1 бронзов.

Сред призьорите в отделните кръгове бяха още Давид Иванов, който спечели злато на кон с гривни във Варна, и Йоан Иванов със сребро на успоредка в морската ни столица. Раян Радков триумфира на кон с гривни в Ташкент, където Димитър Димитров завоюва сребърен медал на земя.