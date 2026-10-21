ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Флавио Болсонаро иска анулиране на кандидатурата н...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23772806 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

2304
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
"Арсенал" гостува на "Байерн" в Шампионската лига. Снимка: Ройтерс

9,30 ч Тенис, турнир в Алмати MAX sport 2

12,30 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 1

15,00 ч Тенис, турнир в Лион MAX sport 3

15,00 ч Снукър Eurosport 1

17,00 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 1

18,30 ч Футбол, "Черно море" - "Локомотив" (Пд) "Диема спорт"

18,30 ч Волейбол, "Люблин" - "Гданск" MAX sport 4

19,00 ч Баскетбол, "Апоел" - "Виртус" MAX sport 2

19,45 ч Футбол, "Комо" - "Манчестър Ю" bTV Action

19,45 ч Футбол, "Лил" - "Галатасарай" RING

20,30 ч Баскетбол, "Бург ан Брес" - "Тренто" MAX sport 3

21,00 ч Футбол, "Леванте" - "Атлетик" MAX sport 4

21,00 ч Снукър Eurosport 1

22,00 ч Футбол, "Байерн" - "Арсенал" bTV Action

22,00 ч Футбол, "Реал" - "Лайпциг" RING

22,00 ч Футбол, "Рединг" - "Лейтън Ориент" "Диема спорт" 2

1,00 ч Футбол, "Монтевидео С" - "Атлетико М" MAX sport 4

2,30 ч NBA, "Маями" - "Минесота" "Диема спорт" 3

2,30 ч NHL, "Отава" - "Флорида" MAX sport 2

3,30 ч Футбол, "Палмейрас" - "Флуминензе" MAX sport 4

6,00 ч Голф MAX sport 1

"Арсенал" гостува на "Байерн" в Шампионската лига. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание