9,30 ч Тенис, турнир в Алмати MAX sport 2
12,30 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 1
15,00 ч Тенис, турнир в Лион MAX sport 3
15,00 ч Снукър Eurosport 1
17,00 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 1
18,30 ч Футбол, "Черно море" - "Локомотив" (Пд) "Диема спорт"
18,30 ч Волейбол, "Люблин" - "Гданск" MAX sport 4
19,00 ч Баскетбол, "Апоел" - "Виртус" MAX sport 2
19,45 ч Футбол, "Комо" - "Манчестър Ю" bTV Action
19,45 ч Футбол, "Лил" - "Галатасарай" RING
20,30 ч Баскетбол, "Бург ан Брес" - "Тренто" MAX sport 3
21,00 ч Футбол, "Леванте" - "Атлетик" MAX sport 4
21,00 ч Снукър Eurosport 1
22,00 ч Футбол, "Байерн" - "Арсенал" bTV Action
22,00 ч Футбол, "Реал" - "Лайпциг" RING
22,00 ч Футбол, "Рединг" - "Лейтън Ориент" "Диема спорт" 2
1,00 ч Футбол, "Монтевидео С" - "Атлетико М" MAX sport 4
2,30 ч NBA, "Маями" - "Минесота" "Диема спорт" 3
2,30 ч NHL, "Отава" - "Флорида" MAX sport 2
3,30 ч Футбол, "Палмейрас" - "Флуминензе" MAX sport 4
6,00 ч Голф MAX sport 1