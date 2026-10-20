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https://www.24chasa.bg/sport/article/23772907 www.24chasa.bg

Потвърдиха наказанията на братя Братоеви

Константин Ботушаров

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Валентин и Георги Братоеви Снимка: nvl.bg

Апелативната комисия към Българската федерация по волейбол потвърди наложените от дисциплинарната комисия наказания на състезателите на "Дея спорт" Георги и Валентин Братоеви.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Валентин Братоев запазва наказанието си от лишаване от състезателни права за две срещи от държавните първенства на БФВ и глоба в размер на 1000 евро.

Апелативната комисия преквалифицира дисциплинарното нарушение на Георги Братоев, като го определя като опит за физическа саморазправа с противников състезател чрез навлизане на игрището и замахване за удар. Въпреки промяната в квалификацията на нарушението, наложеното наказание остава в сила - лишаване от състезателни права за две срещи от държавните първенства на БФВ и глоба в размер на 1500 евро.

Инцидентът възникна веднага след края на мача от държавното по плажен волейбол между двойките Константин Митев/Валентин Братоев и Калоян Вълчинов/Денис Карягин (завършил 2:1). Напрежението между играчите ескалира, когато Георги Братоев, явно здравата ядосан от нещо, се устреми към Вълчинов, но блъсна национала Карягин в гърдите.

Валентин и Георги Братоеви Снимка: nvl.bg

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