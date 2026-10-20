"Пари Сен Жермен" показа на "Барселона" кой е властелинът на Шампионската лига

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"Париж Сен Жермен" спечели голямото дерби от 3-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Носителят на Ушатата купа в последните 2 г. победи "Барселона" в Париж с 4:2 в двубой, който противопостави двата най-силни отбора в света в момента. Преди седмица ПСЖ би със същия резултат "Манчестър Сити" в Англия.

Поражението е първо за каталунците във всички турнири от началото на сезона.

Дезире Дуе откри за парижани в 38-ата мин. 10 след началото на втората част дебютантът - 19-годишният Шави Еспарт изравни. Лука Енрандес (72) отново даде аванс на ПСЖ, след като бранителят бе забравен от Антъни Гордън след изпълнение на корнер. 7 мин по-късно вундеркиндът в състава на "Барса" Ламин Ямал изравни отново. За тийнейджъра това бе 10-о попадение от началото на сезона. Витиня (81) даде нов аванс за ПСЖ.

Фабиан Руис (87) подпечата победата на френския колос, който записа 3-и пореден успех в основната фаза на Шампионската лига.

Като цяло ПСЖ тотално надигра водения от Ханзи Флик тим. Парижани на Луис Енрике доминираха в средата на терена, а атаките към вратата на "Барселона" бяха една след друга. Стражът на каталунците Жоан Гарсия се отчете с феноменалните 10 спасявания.

ПСЖ даде и жертви въпреки победата. С контузии срещата с "Барселона" терена напуснаха Усман Дембеле, капитанът Маркиньос и Хвича Кварацхелия.

Същата участ имаше и Дани Олмо. Халфът на испанците бе заменен принудително през първата част и така е под въпрос за дербито с "Реал" (М) в края на седмицата.

Ето и другите резултати от 3-ия кръг на турнира от вторник:

"Сабах" - "Борусия" (Д) 1:2

"Фенербахче" - "Славия" (Прага) 2:2

"Манчестър Сити" - АЕК 5:1

"Ливърпул" - "Виляреал" 4:3

"Рома" - "Слован" (Бр) 4:0

"Порто" - ПСВ 0:1

"Наполи" - Бодьо/Глимт" 4:3

"Щутгарт" - "Атлетико" (М) 1:1