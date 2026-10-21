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ЛеБрон и компания развалиха празника на цял Ню Йорк

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СНИМКА: РОЙТЕРС

ЛеБрон Джеймс и новият му отбор "Филаделфия" вгорчиха празненствата на "Ню Йорк Никс". Кралят и тимът му победиха шампионите на НБА от миналия сезон в първия кръг от най-силното баскетболно първенство.

"Филаделфия" спечели 106:100,а двубоят се игра непосредствено след празнуването на титлата на домакинския отбор в "Медисън Скуеър Гардън" на церемония, изпълнена с емоции и блясък, на която бяха връчени шампионските пръстени на героите от лятото. 

ЛеБрон завърши с 14 точки, 9 борби и забележителните 7 асистенции.

"Оклахома", воден от Шей Гилджъс-Александър, се наложи над "Сан Антонио Спърс" със 116:104 в друг мач от старта на сезона. Канадецът отбеляза 32 точки, а тимът му взе реванш за отпадането от тима от Сан Антонио в плейофите през миналия сезон.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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