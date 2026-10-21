Грузинската звезда на ПСЖ може да не играе до края на сезона

Новините за грузинския нападател на "Пари Сен Жермен" Хвича Кварацхелия, който бе заменен след час игра при успеха с 4:2 над "Барселона" в Шампионската лига, не са добри, пише вестник "Екип".

Крилото ще премине ядрено-магнитен резонанс, но първите тестове показват, че най-вероятно е скъсал кръстни връзки на коляното при сблъсъка си с Шави Еспар от каталунския тим.

При излизането си от терена бившият футболист на "Наполи" не можеше да стъпи на крака си. "Трудно е да се постави диагноза без прегледи", заявиха от лагера на френския шампион, но всички в клуба са притеснени от състоянието на един от най-добрите си и постоянни футболисти.

Ако се потвърдят лошите прогнози, Кварацхелия трябва да бъде опериран и ще пропусне между шест и осем месеца, което на практика ще го извади от игра до края на сезона.